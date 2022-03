Roma, ha 1 anno il primo bimbo ucraino ricoverato al Bambino Gesù (Di martedì 1 marzo 2022) Roma – “È arrivato questa mattina all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, con i propri genitori, il primo Bambino proveniente dall’Ucraina, da una delle regioni occidentali. Il piccolo ha poco più di un anno, tracheostomizzato dall’età di 4 mesi, con una diagnosi di paralisi cerebrale infantile. I genitori hanno attraversato il confine ucraino e sono riusciti a raggiungere con mezzi propri l’Italia, dove grazie all’aiuto di alcuni parenti sono giunti nella notte in provincia de L’Aquila. Il Bambino è stato quindi trasferito in ambulanza all’Ospedale Bambino Gesù, dov’è ricoverato in questo momento in terapia intensiva”. Lo comunicano in una nota congiunta l’Assessorato alla Sanità della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022)– “È arrivato questa mattina all’ospedale pediatrico, con i propri genitori, ilproveniente dall’Ucraina, da una delle regioni occidentali. Il piccolo ha poco più di un, tracheostomizzato dall’età di 4 mesi, con una diagnosi di paralisi cerebrale infantile. I genitori hattraversato il confinee sono riusciti a raggiungere con mezzi propri l’Italia, dove grazie all’aiuto di alcuni parenti sono giunti nella notte in provincia de L’Aquila. Ilè stato quindi trasferito in ambulanza all’Ospedale, dov’èin questo momento in terapia intensiva”. Lo comunicano in una nota congiunta l’Assessorato alla Sanità della ...

SkyTG24 : Ucraina, bimbo di un anno ricoverato al Bambino Gesù - GiovaQuez : È arrivato questa mattina all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, con i propri genitori, il primo bambino pro… - CarloCalenda : Complimenti a @DarioNanniRoma, è la persona giusta. Per un anno abbiamo girato Roma in lungo e in largo e in pochi… - Antonio79B : RT @Antonio79B: Oggi nel 1859 nasceva lo scultore, compositore e senatore a vita #PietroCanonica. (VEGLIA DELL'ANIMA, anno 1901, Museo Can… - GaiaitaliaRoma : I genitori lo hanno portato fino all'ospedale con mezzi propri e l'aiuto di parenti -