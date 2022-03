Roma, al Bambino Gesù il primo bimbo dall'Ucraina: in fuga dalla guerra con i genitori (Di martedì 1 marzo 2022) Hanno affrontato un viaggio dall' Ucraina all'Italia per portare in salvo il figlio malato. Migliaia di chilometri vissuti nell'ansia ma anche con la speranza di poter offrire al piccolo le cure ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) Hanno affrontato un viaggioall'Italia per portare in salvo il figlio malato. Migliaia di chilometri vissuti nell'ansia ma anche con la speranza di poter offrire al piccolo le cure ...

