Rihanna non teme il freddo alla Paris Fashion Week (Di martedì 1 marzo 2022) La cantante originaria di Barbados con un look lingerie total black trasparente, ancora una volta, decide di osare e di mettere in mostra il suo pancione. Succede alla sfilata di Dior Leggi su vanityfair (Di martedì 1 marzo 2022) La cantante originaria di Barbados con un look lingerie total black trasparente, ancora una volta, decide di osare e di mettere in mostra il suo pancione. Succedesfilata di Dior

Advertising

altemaree : Sarò una voce fuori dal coro ma Rihanna si sta vestendo in maniera orribile per far vedere la panza. Orribile, non… - bianca_log : RT @SlKim: Rihanna gioia bedda ma non hai freddo madonna vorrei rincorrerla con una coperta - SlKim : Rihanna gioia bedda ma non hai freddo madonna vorrei rincorrerla con una coperta - Luca_zone : Se non si fosse capito Rihanna è incinta - Manu03__ : RT @L0r3nz4__: Lei ha proprio detto: 'non cagatemi il cazzo come io non ho cagato il cazzo a Rihanna' -