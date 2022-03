“Ridicoli!”. Lulù, la frase su Signorini e Fabrizio Corona: censura immediata e scoppia il caso (Di martedì 1 marzo 2022) Nel corso della 45esima puntata del GF Vip 6, Alessandro Basciano ha scoperto la storia tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona. Alfonso Signorini l’aveva anticipata qualche ora prima di collegarsi con i vipponi, poi ha chiamato la coppia nella Mistery per parlare dell’intervista rilasciata dall’ex fotografo dei vip. “La nostra storia è imparagonabile – ha detto Fabrizio Corona – Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”. Lulù Selassiè, censura al GF Vip dopo la frase: “Corona amico di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Nel corso della 45esima puntata del GF Vip 6, Alessandro Basciano ha scoperto la storia tra Sophie Codegoni e. Alfonsol’aveva anticipata qualche ora prima di collegarsi con i vipponi, poi ha chiamato la coppia nella Mistery per parlare dell’intervista rilasciata dall’ex fotografo dei vip. “La nostra storia è imparagonabile – ha detto– Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”.Selassiè,al GF Vip dopo la: “amico di ...

nancy27453615 : RT @Sammy__333: @Parpiglia Ma perché mettete in mezzo lulù adesso? Il tweet non dice che quello di Lulù era finto. Ma certo che siete propr… - Sammy__333 : @Parpiglia Ma perché mettete in mezzo lulù adesso? Il tweet non dice che quello di Lulù era finto. Ma certo che sie… - Huntressworld : Lulù: Ma poi lui è amico di alfy riferito a Corno e Sophie si!! È censura #basciagoni ahh ridicoli #gfvip - BoschGianluca : RT @DavideNardini8: Non i Jeru che offendono Davide stanotte ?? quello che fa ora nei confronti di lulu vi piaceva tanto quando lo faceva ve… - DavideNardini8 : Non i Jeru che offendono Davide stanotte ?? quello che fa ora nei confronti di lulu vi piaceva tanto quando lo facev… -

Ultime Notizie dalla rete : Ridicoli Lulù Lulù ha un cellulare al Gf Vip?/ Web diviso tra squalifica e tesi del 'cronometro di Manuel Bortuzzo' "Ma siete seri?? - spiegano ancora via Twitter - Più volte mi è capitato di vedere Manu che guardava l'ora in questo cronometro, ora che lo fa Lulù.. scandalo!! Siete ridicoli. Tra l'altro guardano l'...

Rielaborare la solitudine. Note di danza da Napoli ... per cui anche lo stridente contrasto tra un corpo morto sul fondo del mare e tre ridicoli edonisti ... nel Paradosso di Lulù , Emanuela Tagliavia si cimenta in innumerevoli trasformazioni guidata dalle ...

"Ma siete seri?? - spiegano ancora via Twitter - Più volte mi è capitato di vedere Manu che guardava l'ora in questo cronometro, ora che lo fa.. scandalo!! Siete. Tra l'altro guardano l'...... per cui anche lo stridente contrasto tra un corpo morto sul fondo del mare e treedonisti ... nel Paradosso di, Emanuela Tagliavia si cimenta in innumerevoli trasformazioni guidata dalle ...