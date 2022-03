Riaperta la “fabbrica dei marroni”. Le operaie riconquistano il lavoro

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo due mesi di sciopero e di presidio in pieno inverno davanti allo stabilimento, da lunedì si sono riaperti i cancelli dell’Ortofrutticola del Mugello. Non era scontato, anzi: il 28 dicembre scorso c’era unache chiudeva i battenti, per decisione di Italcanditi – e cioè del fondo Investindustrial di Andrea Bonomi – che l’aveva acquistata nel 2020, con l’obiettivo di togliere di mezzo il più pericoloso concorrente nella produzione di marron glacé. Un mercato che in Europa vedeva leader … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

