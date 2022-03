Regole anti Covid, cosa cambia da oggi primo marzo 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) in Italia e cosa resta in vigore fino alla fine del mese A partire da oggi, martedì 1 marzo 2022, verranno meno alcune restrizioni. Le prime riguardano le visite dei parenti in ospedali e cliniche per 45 minuti al giorno. Aumenta la capienza del pubblico per gli eventi sportivi: si passa al 75% per gli stadi e al 60% per i palazzetti. Inoltre, si torna a consumare cibo e bevande nei locali di intrattenimento al chiuso. A partire dall’ 1 marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022, l’ingresso in Italia sarà consentito presentando Passenger Locator Form (dPLF) e il Certificato Digitale UE/Green Pass che dimostri una delle seguenti condizioni: completamento del ciclo vaccinale per Covid-19; completa guarigione da ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) in Italia eresta in vigore fino alla fine del mese A partire da, martedì 1, verranno meno alcune restrizioni. Le prime riguardano le visite dei parenti in ospedali e cliniche per 45 minuti al giorno. Aumenta la capienza del pubblico per gli eventi sportivi: si passa al 75% per gli stadi e al 60% per i palazzetti. Inoltre, si torna a consumare cibo e bevande nei locali di intrattenimento al chiuso. A partire dall’ 1e fino al 31, l’ingresso in Italia sarà consentito presentando Passenger Locator Form (dPLF) e il Certificato Digitale UE/Green Pass che dimostri una delle seguenti condizioni: completamento del ciclo vaccinale per-19; completa guarigione da ...

