Regolamento Milan-Inter gol in trasferta: ecco come funziona semifinali Coppa Italia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Regolamento di Milan-Inter per quanto riguarda i gol in trasferta: ecco come funziona nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri giocano l’andata in trasferta e dovranno puntare a segnare, visto che a differenza di quanto accade da quest’anno nelle coppe europee, per questa stagione nella Coppa nazionale resiste la regola (dal prossimo anno sarà cancellata) del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità nei gol segnati e subiti al termine del doppio confronto. Dunque i gol segnati in trasferta, sia all’andata che al ritorno, potranno valere doppio in caso di parità assolute tra le due contendenti del derby. TABELLONE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ildiper quanto riguarda i gol innell’andata delledi. I nerazzurri giocano l’andata ine dovranno puntare a segnare, visto che a differenza di quanto accade da quest’anno nelle coppe europee, per questa stagione nellanazionale resiste la regola (dal prossimo anno sarà cancellata) del gol inche vale doppio in caso di parità nei gol segnati e subiti al termine del doppio confronto. Dunque i gol segnati in, sia all’andata che al ritorno, potranno valere doppio in caso di parità assolute tra le due contendenti del derby. TABELLONE ...

