Recovery, 20 milioni a Castelnuovo dei Sabbioni: la Toscana punta sulla rinascita del borgo spopolato a causa delle miniere (Di martedì 1 marzo 2022) La Toscana ha deciso. È la frazione di Castelnuovo dei Sabbioni – nel comune di Cavriglia in provincia di Arezzo – che si aggiudica i 20 milioni del bando del Pnrr per la rigenerazione dei borghi. Soldi che potranno contribuire anche alla riqualificazione ambientale dell’ex-area mineraria, in corso di progettazione con la collaborazione di Enel. In questa zona, infatti, per estrarre la lignite furono demoliti paesi, case, chiese e un castello, e anche Castelnuovo, ai margini del cratere lunare creatosi durante gli scavi, ormai rischiava di franare. Ecco quindi l’esigenza di un recupero del borgo non solo dal punto di vista abitativo, sociale e della memoria, ma anche territoriale. Qui, va detto, non c’è stata la pioggia di polemiche che da alcune settimane sta accompagnando le scelte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Laha deciso. È la frazione didei– nel comune di Cavriglia in provincia di Arezzo – che si aggiudica i 20del bando del Pnrr per la rigenerazione dei borghi. Soldi che potranno contribuire anche alla riqualificazione ambientale dell’ex-area mineraria, in corso di progettazione con la collaborazione di Enel. In questa zona, infatti, per estrarre la lignite furono demoliti paesi, case, chiese e un castello, e anche, ai margini del cratere lunare creatosi durante gli scavi, ormai rischiava di franare. Ecco quindi l’esigenza di un recupero delnon solo dal punto di vista abitativo, sociale e della memoria, ma anche territoriale. Qui, va detto, non c’è stata la pioggia di polemiche che da alcune settimane sta accompagnando le scelte ...

Guerra Ucraina - Russia, Cdm: ok decreto aiuti Italia a Kiev "A livello europeo - ha inoltre rimarcato il ministro M5S - diventa ora urgente un secondo recovery plan sull'energia". 110 MILIONI A KIEV - Ieri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva già ...

Recovery, 20 milioni a Castelnuovo dei Sabbioni: la Toscana punta sulla rinascita del borgo spopolato a causa… Il Fatto Quotidiano

Una “rete” da 14 milioni Via libera ai progetti Asl Oltre 14 milioni di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ... dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest per le risorse da chiedere nell’ambito del Recovery Fund. L’azienda sanitaria ha infatti ...

