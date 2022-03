Razziavano boutique di lusso tra Roma | Firenze e Milano | smantellata banda di ladri

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 marzo 2022)– I Carabinieri della Compagnia diCentro, a conclusione di un’attività d’indagine iniziata nel mese di febbraio dell’anno 2019 e durata poco più di 2 mesi, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di 11 persone di nazionalità romena ed italiana, gravemente indiziati della commissione di molteplici reati di furto aggravato e ricettazione. L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, su delega della Procura della Repubblica di, tuttora in corso, è svolta dai Carabinieri della Stazione diSan Lorenzo in Lucina unitamente alla Polizia Romena, coordinati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di ...