Rampini | Fini | Montanari e Mughini ospiti dello speciale in prima serata di Accordi&Disaccordi il 2 marzo alle 21 25 su Nove Con Travaglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Appuntamentosulcon il talk ‘Accordi&Disaccordi’ che, eccezionalmente, raddoppia la finestra settimanale sull’attualità con la puntata inmercoledì 221.25. I conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi ospiteranno il corrispondente da New York del Corriere della Sera Federico, lo scrittore Massimo, lo storico dell’arte Tomasoe il giornalista Giampiero. Insieme a loro seguiranno in diretta l’evoluzione della situazione in Ucraina, ormai sotto l’attacco delle forze militari russe da cinque giorni, anche grazie ai collegamenti da Kiev del fotoreporter Fabio Bucciarelli. Come sempre, interverrà anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco ...