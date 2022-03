Rai Gulp e Rai News spiegano ai ragazzi la guerra in Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA – Appuntamento speciale su Rai Gulp dedicato all’Ucraina. Mercoledì 2 marzo, a partire dalle ore 19, ci sarà una programmazione speciale rivolta ai ragazzi per comprendere meglio le notizie e le immagini di guerra che vengono dall’Ucraina dopo l’invasione russa e per riflettere sul valore della pace. Il 2 marzo è il giorno che Papa Francesco ha dedicato all’invocazione e a tutti gli sforzi per la pace. Si inizia alle ore 19 con un programma speciale di Rai News in collaborazione con Rai ragazzi: una scheda informativa a cura della giornalista Elisa Dossi che spiegherà ai più giovani il conflitto in corso in Ucraina, dal contesto geografico a quello storico, all’impatto dell’invasione russa sulla vita dei bambini e delle famiglie, al ripudio della ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA – Appuntamento speciale su Raidedicato all’. Mercoledì 2 marzo, a partire dalle ore 19, ci sarà una programmazione speciale rivolta aiper comprendere meglio le notizie e le immagini diche vengono dall’dopo l’invasione russa e per riflettere sul valore della pace. Il 2 marzo è il giorno che Papa Francesco ha dedicato all’invocazione e a tutti gli sforzi per la pace. Si inizia alle ore 19 con un programma speciale di Raiin collaborazione con Rai: una scheda informativa a cura della giornalista Elisa Dossi che spiegherà ai più giovani il conflitto in corso in, dal contesto geografico a quello storico, all’impatto dell’invasione russa sulla vita dei bambini e delle famiglie, al ripudio della ...

Advertising

Lopinionista : Rai Gulp e Rai News spiegano ai ragazzi la guerra in Ucraina - maxpier3 : @EnricoLetta Devo guardare topo gigio su Rai Gulp è più istruttivo... - Stasera_in_TV : RAI GULP: (20:40) Il Collegio 6 (Docureality) #StaseraInTV 01/03/2022 #PrimaSerata #ilcollegio6 @RaiGulp - oslaz : Ucraina, spiegare il conflitto ai più giovani: l’appuntamento speciale con Rai Gulp e RaiNews24 - ukalex : RT @ValentinaInLA: RAI GULP PER LA PACE IN UCRAINA. “MILA”: LA GUERRA VISTA CON GLI OCCHI DI UNA BAMBINA -