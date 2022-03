Quel senatore grillino che non ha votato la risoluzione contro Putin (Di martedì 1 marzo 2022) Un senatore del MoVimento 5 Stelle ha espresso posizione filo-russe e non ha partecipato alla votazione sulla risoluzione. Chi è Vito Petrocelli che guida la Affari esteri Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Undel MoVimento 5 Stelle ha espresso posizione filo-russe e non ha partecipato alla votazione sulla. Chi è Vito Petrocelli che guida la Affari esteri

Advertising

massimparisi : RT @paolo_gibilisco: Bastava vincere in Toscana … (Ma quel senatore che parlava di strategia come si chiamava … se avessi il numero di tele… - RediStefano : RT @paolo_gibilisco: Bastava vincere in Toscana … (Ma quel senatore che parlava di strategia come si chiamava … se avessi il numero di tele… - vaniacavi : RT @paolo_gibilisco: Bastava vincere in Toscana … (Ma quel senatore che parlava di strategia come si chiamava … se avessi il numero di tele… - paolo_gibilisco : Bastava vincere in Toscana … (Ma quel senatore che parlava di strategia come si chiamava … se avessi il numero di t… - Giobegood : RT @anitablanco3: @michelelanzo È evidente nn sia di IV voi siete abituati ad abbassare la testa e dire tutto quel che ordina il ducetto di… -