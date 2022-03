Quali altre sanzioni può mettere l’Ue se Putin non si ferma (Di martedì 1 marzo 2022) L’Unione europea ha intenzione di fare “una guerra economica e finanziaria totale alla Russia”, ha detto martedì il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, alla vigilia dell’adozione del quarto pacchetto di sanzioni contro la guerra di Vladimir Putin. L’Ecofin di oggi dovrebbe dare il via libera alla disconnessione di diverse grandi banche russe dal sistema di pagamenti internazionali Swift. I tre precedenti pacchetti stanno già infliggendo gravi danni. La borsa di Mosca non ha riaperto. Il rublo ha perso il 30 per cento del suo valore. La Banca centrale russa ha aumento i tassi di interessi al 20 per cento. La Russia ha reagito vietando i trasferimenti in valuta straniera e obbligando gli esportatori russi a convertire i loro ricavi in rubli. Diversi grandi gruppi occidentali hanno annunciato che venderanno le loro quote nelle joint venture ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) L’Unione europea ha intenzione di fare “una guerra economica e finanziaria totale alla Russia”, ha detto martedì il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, alla vigilia dell’adozione del quarto pacchetto dicontro la guerra di Vladimir. L’Ecofin di oggi dovrebbe dare il via libera alla disconnessione di diverse grandi banche russe dal sistema di pagamenti internazionali Swift. I tre precedenti pacchetti stanno già infliggendo gravi danni. La borsa di Mosca non ha riaperto. Il rublo ha perso il 30 per cento del suo valore. La Banca centrale russa ha aumento i tassi di interessi al 20 per cento. La Russia ha reagito vietando i trasferimenti in valuta straniera e obbligando gli esportatori russi a convertire i loro ricavi in rubli. Diversi grandi gruppi occidentali hanno annunciato che venderanno le loro quote nelle joint venture ...

Quali altre sanzioni può mettere l'Ue se Putin non si ferma Potrebbe esserci la necessità di restrizioni sempre più dure. Una decisione europea per colpire il gas e il petrolio della Russia, anche se per ora non è sul tavolo, non è esclusa.

