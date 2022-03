Putin non ha mai detto di non accettare «lezioni di democrazia» dall’Italia a causa del green pass (Di martedì 1 marzo 2022) Il 1° marzo 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un post, pubblicato il giorno stesso su Facebook, contenente un’immagine del presidente russo Vladimir Putin e un testo che recita: «Di fronte alle dichiarazioni di Draghi in parlamento, Putin ha commentato serafico: “non accetto lezioni di democrazia da un paese che impedisce ad una parte della sua popolazione persino di prendere l’autobus per andare al lavoro”. Chapeau». Il riferimento è alla conferenza stampa con cui lo scorso 24 febbraio 2022 il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha aggiornato l’opinione pubblica riguardo gli sviluppi dell’operazione militare lanciata dalla Russia nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022, che nel giro di pochi giorni ha prodotto il bombardamento e ... Leggi su facta.news (Di martedì 1 marzo 2022) Il 1° marzo 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un post, pubblicato il giorno stesso su Facebook, contenente un’immagine del presidente russo Vladimire un testo che recita: «Di fronte alle dichiarazioni di Draghi in parlamento,ha commentato serafico: “non accettodida un paese che impedisce ad una parte della sua popolazione persino di prendere l’autobus per andare al lavoro”. Chapeau». Il riferimento è alla conferenza stampa con cui lo scorso 24 febbraio 2022 il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha aggiornato l’opinione pubblica riguardo gli sviluppi dell’operazione militare lanciata dalla Russia nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022, che nel giro di pochi giorni ha prodotto il bombardamento e ...

Advertising

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - chetempochefa : «A sedici anni pensavo che quelli come Putin, che mettono in galera gli oppositori, si chiamassero tiranni. Non c’è… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - ElisaContarini : E’ tempo che i potenti russi capiscano che Putin non ha e non avrà più nessuna credibilità nel mondo ……#StopTheWar - Oigres1982 : @gloriapoch72 @agostinomela La vera intenzione di Putin è far cadere la presidenza ucraina... Non ha intenzione di… -