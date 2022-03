Putin non ha detto nulla sull’Italia che, col Green Pass, impedisce al popolo di prendere l’autobus (Di martedì 1 marzo 2022) Non più tardi di questa mattina su Facebook è stato pubblicato il post che vedete come immagine copertina di questo articolo. La piattaforma ha già provveduto a etichettare il contenuto come falso dopo la verifica di fact checkers indipendenti. L’utente che ha condiviso questa immagine l’ha accompagnata con il copy che segue: «Non so se Putin lo abbia detto davvero ma so, con certezza, se lo ha detto, che in termini di popolo sovrano avrebbe potuto infierire invece si è limitato agli autobus». Un presupposto, quello in questa frase, che avrebbe dovuto scoraggiare la condivisione in prima battuta della presunta frase di Putin sul Green Pass Italia. LEGGI ANCHE >>> No, Steven Seagal non sta combattendo accanto ai russi e l’articolo della CNN è una parodia La ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 marzo 2022) Non più tardi di questa mattina su Facebook è stato pubblicato il post che vedete come immagine copertina di questo articolo. La piattaforma ha già provveduto a etichettare il contenuto come falso dopo la verifica di fact checkers indipendenti. L’utente che ha condiviso questa immagine l’ha accompagnata con il copy che segue: «Non so selo abbiadavvero ma so, con certezza, se lo ha, che in termini disovrano avrebbe potuto infierire invece si è limitato agli autobus». Un presupposto, quello in questa frase, che avrebbe dovuto scoraggiare la condivisione in prima battuta della presunta frase disulItalia. LEGGI ANCHE >>> No, Steven Seagal non sta combattendo accanto ai russi e l’articolo della CNN è una parodia La ...

