Pugno duro di Disney, Sony e Warner: niente film in Russia (Di martedì 1 marzo 2022) Da "Batman" a "Morbius", le major americane hanno sospeso l'uscita dei nuovi film nel Paese di Putin in seguito all'invasione in Ucraina Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Da "Batman" a "Morbius", le major americane hanno sospeso l'uscita dei nuovinel Paese di Putin in seguito all'invasione in Ucraina

Advertising

eurodisgusto : Il pugno duro sembra quello di NATO e UE. Le richieste di #Putin non sono esose ma coerenti. - sbruffino : ?? Il Panda Centro si è riunito per decidere le sanzioni alla Russia. Si è deciso di usare il pugno duro: bloccate… - CaterinaBlange3 : @TgLa7 E magari vicinanza a tanti italiani sospesi dal lavoro xchè non vaccinati? Ma dire no a un vaccino, peraltr… - prestia_fabio : RT @sportface2016: Ogni federazione può decidere se far partecipare, in maniera neutrale e senza inni o bandiere, gli atleti russi e bielor… - prestia_fabio : RT @sportface2016: Pugno duro del #Cio: 'No ad atleti russi e bielorussi nelle manifestazioni internazionali. #Putin bandito dallo sport' #… -