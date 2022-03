Psg-Mbappé, pronta una nuova offerta: la cifra folle (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di perdere Kylian Mbappé a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato. Il Real Madrid è in forte pressing sul francese da oltre un anno, ma il presidente Al Khelaifi sarebbe pronto ad offrire un rinnovo a cifre folli per provare a convincerlo a rimanere a Parigi. Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Getty ImagesSecondo quanto riportato da Le Parisien, l’offerta è di 5 anni a 50 milioni di euro all’anno a cui aggiungere un premio alla firma di 100 milioni di euro. Una cifra mai raggiunta nel mondo del calcio, che lo renderebbe il calciatore più pagato al mondo. Senza contare poi che andranno aggiunti i bonus in base alle prestazioni, con i quali la cifra base potrebbe essere addirittura raddoppiata. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di perdere Kyliana parametro zero nella prossima sessione di calciomercato. Il Real Madrid è in forte pressing sul francese da oltre un anno, ma il presidente Al Khelaifi sarebbe pronto ad offrire un rinnovo a cifre folli per provare a convincerlo a rimanere a Parigi. Paris Saint-Germain, Kylian, Getty ImagesSecondo quanto riportato da Le Parisien, l’è di 5 anni a 50 milioni di euro all’anno a cui aggiungere un premio alla firma di 100 milioni di euro. Unamai raggiunta nel mondo del calcio, che lo renderebbe il calciatore più pagato al mondo. Senza contare poi che andranno aggiunti i bonus in base alle prestazioni, con i quali labase potrebbe essere addirittura raddoppiata.

