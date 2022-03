Probabili formazioni Napoli-Milan: ventottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le Probabili formazioni di Napoli-Milan, match della ventottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di domenica 6 febbraio nella cornice dello stadio Maradona. La partita potrà essere trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Oltre ad una moviola del match. Napoli – Torna Anguissa a centrocampo. Politano, Zielinski e Insigne pronti ad agire alle spalle dell’unica punta Osimhen, con Mertens arma a gara in corso. Milan – Tonali torna dopo la squalifica di Coppa. Kessie potrebbe agire sulla trequarti al posto di Brahim Diaz. Ballottaggio solito tra Saelemaekers e Messias. Le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di domenica 6 febbraio nella cornice dello stadio Maradona. La partita potrà essere trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Oltre ad una moviola del match.– Torna Anguissa a centrocampo. Politano, Zielinski e Insigne pronti ad agire alle spalle dell’unica punta Osimhen, con Mertens arma a gara in corso.– Tonali torna dopo la squalifica di Coppa. Kessie potrebbe agire sulla trequarti al posto di Brahim Diaz. Ballottaggio solito tra Saelemaekers e Messias. Le ...

