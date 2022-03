Pro loco Tarquinia e Stas istituiscono il premio letterario “Spartaco Compagnucci” (Di martedì 1 marzo 2022) Tarquinia – La Pro loco Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) istituiscono il premio letterario “Spartaco Compagnucci”. La presentazione avverrà il 5 marzo, alle ore 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, in occasione dell’iniziativa in ricordo del poeta dialettale tarquiniese scomparso dieci anni fa. “Il premio, che avrà cadenza annuale e si svolgerà a settembre, mese di nascita di Spartaco Compagnucci, vuole rappresentare l’occasione di far riscoprire il suo corpus poetico e di far conoscere alle nuove generazioni questa figura capace di ritrarre in modo formidabile, con il dialetto tarquiniese, usi e costumi ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022)– La Proe la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (il”. La presentazione avverrà il 5 marzo, alle ore 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a, in occasione dell’iniziativa in ricordo del poeta dialettale tarquiniese scomparso dieci anni fa. “Il, che avrà cadenza annuale e si svolgerà a settembre, mese di nascita di, vuole rappresentare l’occasione di far riscoprire il suo corpus poetico e di far conoscere alle nuove generazioni questa figura capace di ritrarre in modo formidabile, con il dialetto tarquiniese, usi e costumi ...

