Preso il rapinatore col “tatuaggio”: colpiva alle fermate del bus a San Giovanni, giovanissime le vittime (Di martedì 1 marzo 2022) Era diventato l’incubo dei ragazzi a San Giovanni a Roma. Almeno quattro le vittime, tutte minacciate e rapinate mentre attendevano i mezzi pubblici. Ora però ai raid violenti e fulminei dell’uomo, un cittadino romeno di 21 anni, è stata messa la parola fine grazie all’intervento della Polizia. Ragazzi rapinati mentre aspettavano i mezzi pubblici a San Giovanni A risalire alla sua identità sono stati gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni. Gli episodi risalgono tutti tra la fine di agosto e l’inizio del settembre scorso. L’uomo, dopo aver scelto le giovani vittime, le minacciava pesantemente, anche asserendo di aver un coltello, e si faceva consegnare soldi, telefoni e gioielli. Il rapinatore di San Giovanni col ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022) Era diventato l’incubo dei ragazzi a Sana Roma. Almeno quattro le, tutte minacciate e rapinate mentre attendevano i mezzi pubblici. Ora però ai raid violenti e fulminei dell’uomo, un cittadino romeno di 21 anni, è stata messa la parola fine grazie all’intervento della Polizia. Ragazzi rapinati mentre aspettavano i mezzi pubblici a SanA risalire alla sua identità sono stati gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San. Gli episodi risalgono tutti tra la fine di agosto e l’inizio del settembre scorso. L’uomo, dopo aver scelto le giovani, le minacciava pesantemente, anche asserendo di aver un coltello, e si faceva consegnare soldi, telefoni e gioielli. Ildi Sancol ...

