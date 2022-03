Advertising

SkySport : Guerra in Ucraina: Zinchenko abbraccia Mykolenko, poi le lacrime. VIDEO #SkySport #Zinchenko #Mykolenko… - sportli26181512 : Premier League, Burnley-Leicester 0-2: Nel recupero della 22esima giornata di Premier League, il Leicester ha fatic… - VoceGiallorossa : ?????????????? Premier League - Vardy rientra dall'infortunio e regala la vittoria al Leicester #PremierLeague - sportface2016 : #PremierLeague 2021/2022: il #Leicester vince sul finale, sconfitto il #Burnley - sportli26181512 : FA Cup, City ai quarti: Guardiola ringrazia Mahrez e Grealish: La capolista della Premier League riesce a passare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

TUTTO mercato WEB

TORINO - Ventinove minuti contati nella Scottish, il campionato scozzese, contro Hearts of Midlothian e Hibernian . Sessantuno minuti in campo nella Scottish Cup , il secondo trofeo nazionale. Quattro minuti in Europaa ...... sei gol (lo scorso anno tre più uno in Europa). Si aggira per il campo con le movenze di un ... Salutato il francese, il Napoli " grazie allo scouting di Micheli " ha pescato inquesto ...BURNLEY (REGNO UNITO) - Il Leicester batte il Burnley nel recupero della 22esima giornata della Premier League A decidere la sfida i gol (segnati nei minuti finali) di Maddison e Vardy. Gli uomini di ...Sono i The Foxes a firmare la vittoria sul finale. Finisce 0-2 la sfida del Turf Moor tra Burnley e Leicester, valevole per la 22esima giornata di Premier League. Il Leicester torna alla vittoria dopo ...