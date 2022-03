Preghiera | digiuno e marcia | Bergamo risponde all’appello di Papa Francesco per la pace

(Di martedì 1 marzo 2022) Diocesi Tre appuntamenti nella giornata di mercoledì 2 marzo, primo giorno di Quaresima. Preghiere alle Grazie e in Sant’Alessandro in Colonna, in serata in cammino dal Patronato.

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco Rinnovo a tutti l’invito a fare del #2 marzo mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di… - Tg3web : 'Chi fa la guerra dimentica l'Umanità'. Le parole di Papa Francesco, che ha rilanciato la giornata di preghiera e d… - StefanoBonetti7 : RT @Avvenire_Nei: #PapaFrancesco Rinnovo a tutti l’invito a fare del #2 marzo mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiun… - Annuzta88 : RT @Pontifex_it: Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la #pace: i credenti si dedic… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera digiuno

Allo stesso tempo, la Presidenza CEI chiede a tutte Chiese che sono in Italia di unirsi in una coraleper la pace e di aderire alla Giornata diindetta da Papa Francesco per il ...Il 2 marzo prossimo, mercoledì delle ceneri, sarà giornata di. In Cattedrale a Catania l'arcivescovo monsignor Luigi Renna, alle ore 13.00, pregherà affinché "il popolo ucraino ...Con tre forti iniziative nella giornata di domani, mercoledì delle Ceneri, primo giorno di Quaresima, anche la Chiesa di Bergamo risponde all’accorato appello di Papa Francesco che ha invitato tutti a ...È oramai corale l’appello che si innalza per la pace dalle diverse confessioni cristiane: un grido per chiedere che tacciano le armi in Ucraina ...