Precariato, stipendi bassi, lavoro usurante. Ripensare la scuola del futuro. “A tu per tu” con Elvira Serafini (Snals). LIVE alle 15,00 (Di martedì 1 marzo 2022) Nuovo appuntamento con "A tu per tu", il ciclo di interviste dedicate ai protagonisti del mondo della scuola. Dopo Marcello Pacifico e Pino Turi, spazio alle 15,00 al dialogo con Elvira Serafini, segretaria generale dello Snals. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) Nuovo appuntamento con "A tu per tu", il ciclo di interviste dedicate ai protagonisti del mondo della. Dopo Marcello Pacifico e Pino Turi, spazio15,00 al dialogo con, segretaria generale dello. L'articolo .

Advertising

cpscrive : @mentestetica Ma infatti. D’altronde i millennial hanno il reddito pro capite più basso della storia italiana, stip… - AniefTorino : Anief su Orizzonte scuola - Precariato, la docente con 5 anni di supplenze fa ricorso per mancata immissione in ruo… - cavalierebianc5 : RT @PacificoTweet: Precariato, la docente con 5 anni di supplenze fa ricorso per mancata immissione in ruolo: a Torino il giudice le assegn… - PacificoTweet : Precariato, la docente con 5 anni di supplenze fa ricorso per mancata immissione in ruolo: a Torino il giudice le a… - AniefTorino : Precariato, la docente con 5 anni di supplenze fa ricorso per mancata immissione in ruolo: a Torino il giudice le a… -