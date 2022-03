Poste Italiane: dal 7 marzo riapre il servizio cessione del credito per il superbonus 110% (Di martedì 1 marzo 2022) Poste Italiane riaprirà, anche a Roma e provincia , a partire da lunedì 7 marzo, il servizio di cessione dei crediti di imposta per i lavori di natura edilizia , con il quale offre la possibilità a ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022)riaprirà, anche a Roma e provincia , a partire da lunedì 7, ildidei crediti di imposta per i lavori di natura edilizia , con il quale offre la possibilità a ...

