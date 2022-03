Pontecagnano | uccisa nel negozio dove lavora | caccia all' ex fidanzato

Advertising

RTAlive1 : VIDEO - Uccisa dal suo 'ex', tragedia a Pontecagnano - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Pontecagnano, entra dal parrucchiere e trucida la sua ex Una donna di 30 anni è stata uccisa a Pontecagnano Faiano, in… - news_mondo_h24 : Femminicidio a Pontecagnano, 29enne uccisa dall’ex fidanzato - LiberoReporter : Pontecagnano, entra dal parrucchiere e trucida la sua ex Una donna di 30 anni è stata uccisa a Pontecagnano Faiano,… - Giornaleditalia : #AnnaBorsa Chi è Anna Borsa, la ragazza uccisa a Pontecagnano Faiano (Salerno) -

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano uccisa

Teatro della tragedia via Tevere aFaiano , un centro della provincia di Salerno. L'assassino, Alfredo E ., non si è assolutamente preoccupato di farsi vedere in volto dai tanti ...Un post tratto dal profilo Facebook di Anna BorsaFaiano, 1 marzo 2022 -mentre era dal parrucchiere. Brutale femminicidio questa mattina aFaiano , in provincia di Salerno. La vittima è Anna Borsa , 30 anni, ...Tragedia a Pontecagnano Faiano, comune in provincia di Salerno, dove Anna Borsa è stata uccisa dall’ex fidanzato mentre stava lavorando in un negozio di parrucchiere: l’omicida, attualmente in fuga, è ...Una donna di trent’anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco all’interno di un salone di bellezza di Pontecagnano Faiano questa mattina. Si chiamava Anna Borsa e risiedeva nel comune del Salernitano ...