Pontecagnano Faiano | parrucchiera uccisa mentre si trova al lavoro | sospetti su ex

(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Non si conoscono ancora i dettagli su quello che sembrerebbe un femmicidio avvenuto questa mattina intorno alle ore 9 in via Tevere a. Una donna, A.B. non ancora ventenne, è stataa colpi di arma da fuoco probabilmente dal suo ex che era stato notato aggirarsi nei pressi del salone di acconciatura dove la ragazza lavorava. L’autore dell’agguato, che da tempo secondo alcune testimonianze dava fastidio alla donna non rassegnandosi alla fine della loro relazione, è in fuga e sulle sue tracce si sono messi ali carabinieri del comandoprovinciale di Salerno anche con l’ausilio di un elicottero. Ferita anche un’altrapersona. Nel Salone di acconciatura dove l’uomo si è introdotto per assalire la suavittima erano presenti anche ...