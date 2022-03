Poliziotto arrestato per scambio di persona, il sindacato pronto a denunciare gli inquirenti (Di martedì 1 marzo 2022) Il Mosap (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia) sta valutando la possibilità di denunciare l’organo inquirente che ha portato all’arresto lo scorso 15 febbraio, del funzionario di Polizia di Stato Giovanni Belmonte, dirigente della divisione Amministrativa della Questura di Udine. L’uomo, 54 anni, fu accusato di aver contattato una baby squillo per prestazioni sessuali a pagamento. Accusa crollata per un clamoroso scambio di persona. «Il collega a causa di un errore, di uno scambio di persona, è stato accusato di fatti gravissimi che hanno leso la sua persona e la sua professione, con conseguente sospensione dal servizio dopo l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, poi revocata nella giornata di ieri. Non è ammissibile che per un errore del genere a rimetterci sia un ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 1 marzo 2022) Il Mosap (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia) sta valutando la possibilità dil’organo inquirente che ha portato all’arresto lo scorso 15 febbraio, del funzionario di Polizia di Stato Giovanni Belmonte, dirigente della divisione Amministrativa della Questura di Udine. L’uomo, 54 anni, fu accusato di aver contattato una baby squillo per prestazioni sessuali a pagamento. Accusa crollata per un clamorosodi. «Il collega a causa di un errore, di unodi, è stato accusato di fatti gravissimi che hanno leso la suae la sua professione, con conseguente sospensione dal servizio dopo l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, poi revocata nella giornata di ieri. Non è ammissibile che per un errore del genere a rimetterci sia un ...

