Pioli carica il Milan: “Grande lavoro, abbiamo un obiettivo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stefano Pioli è davvero soddisfatto del suo Milan, della partita che ha compiuto questa sera contro la rivale cittadina, l’Inter di Inzaghi. Peccato per il gol che non è arrivato: se ci fosse stato, sarebbe stata una partita in discesa quella che attenderà i rossoneri fra circa 40 giorni. Il tecnico del Diavolo però guarda positivo in vista del ritorno: “Il Milan ha giocato una buona partita, meritavamo qualcosa in più ma se la vediamo in ottica delle due partite è un buon risultato, ma meritavamo di vincere“. Pioli si gode il Milan: “Sono soddisfatto, questo l’obiettivo del futuro!” Milan, Pioli, Inter Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stefanoè davvero soddisfatto del suo, della partita che ha compiuto questa sera contro la rivale cittadina, l’Inter di Inzaghi. Peccato per il gol che non è arrivato: se ci fosse stato, sarebbe stata una partita in discesa quella che attenderà i rossoneri fra circa 40 giorni. Il tecnico del Diavolo però guarda positivo in vista del ritorno: “Ilha giocato una buona partita, meritavamo qualcosa in più ma se la vediamo in ottica delle due partite è un buon risultato, ma meritavamo di vincere“.si gode il: “Sono soddisfatto, questo l’del futuro!”, Inter

Advertising

acmilan : ??? 'Our fans' support will fire us up even more' Coach Pioli's determination ahead of tomorrow's derby clash ??? 'L… - Lovo_official : RT @acmilan: ??? 'Our fans' support will fire us up even more' Coach Pioli's determination ahead of tomorrow's derby clash ??? 'La spinta de… - Muhammadumarrrr : RT @acmilan: ??? 'Our fans' support will fire us up even more' Coach Pioli's determination ahead of tomorrow's derby clash ??? 'La spinta de… - infoitsport : Milan-Inter, Pioli e Ibrahimovic suonano la carica: ora bisogna vincere - tohadidas : RT @acmilan: ??? 'Our fans' support will fire us up even more' Coach Pioli's determination ahead of tomorrow's derby clash ??? 'La spinta de… -