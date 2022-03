Piero Barone de Il Volo | spunta la rara foto senza barba | è irriconoscibile!

(Di martedì 1 marzo 2022)è un tenore ed il maggiore dei tre fenomeni canori che compongono il gruppo de Il. Ora ha voluto sorprendere tutti i suoi fan, ed i due amici-colleghi di lavoro, con un cambio di look che lo ha reso irriconoscibile. C’era una volta un bambino nato il 24 giugno 1993 a Naro, in provincia di Agrigento. Aveva 2 fratelli ed una voce bellissima. E’ stato suo nonno a pagargli le lezioni di canto e da lì è iniziata la sua favola. In un talent show intitolato Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, anno 2009,ha incontrato altri due giovanissimi talenti. Si chiamavano Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.-AltranotiziaErano tre meravigliose, singole voci che qualcuno, il regista del talent, Roberto Cenci, ha avuto il merito di ...

Advertising

JesDreamers : RT @ginoble_danna: Quiero ser él ??????? . . . Danna Paola Piero Barone Gianluca Ginoble Ignazio Boschetto - annjosiah : RT @ilariatoscano96: @chissasefinira @GianGinoble @piero_barone @IBoschetto @ilvolo L’hai vista??????? - PerlaRo20153199 : RT @ginoble_danna: Quiero ser él ??????? . . . Danna Paola Piero Barone Gianluca Ginoble Ignazio Boschetto - LPeyretti : Piero e Ignazio, via #instagramstories con Salvatore Esposito @barone_piero @ignazioboschetto @salvatoreesposito… - tore_az : RT @ginoble_danna: Quiero ser él ??????? . . . Danna Paola Piero Barone Gianluca Ginoble Ignazio Boschetto -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Barone

Altranotizia

C'è una musica per ogni stato d'animo, e questo è tipico di Lucio Dalla", perquello a Casa Dalla con il Carlino "è stato un giorno speciale per noi. Cantiamo 'Caruso' ovunque, in tutti ...Giovanni, ha voluto ringraziare i volontari del Centro Operativo Comunale per l'impegno ... Presenti alla cerimonia, oltre al Sindaco, il presidente del consiglio comunale,Mandarà, gli ...Ignazio Boschetto annuncia una importante novità che riguarda il suo tour. Ecco di cosa si tratta nel dettaglio ...Lucio Dalla, dieci anni dopo. Per Gianni Morandi "Lucio c'è ancora, me lo vedo che esce da una porticina, da una mostra, dal bar del centro". (ANSA) ...