Piano triennale e fondi Pnrr, la Provincia di Latina punta sulla riqualificazione di scuole e strade

Latina – "Sono estremamente soddisfatta per l'importante numero di interventi che verranno eseguiti sulla nostra Provincia, ed in particolar modo su Latina, grazie alle risorse stanziate dalla Provincia ed ai fondi del Pnrr". Così ha commentato, in una nota, la Consigliera Comunale (Latina Bene Comune) e Provinciale (Civiche Pontine) Valeria Campagna. Infatti, nella Commissioni Lavori Pubblici della Provincia, è stato illustrato il Piano triennale per la riqualificazione infrastrutturale delle opere della Provincia di Latina. Il Piano, che verrà approvato al prossimo Consiglio Provinciale, ammonta a ...

