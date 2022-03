Petra Magoni e Frida Bollani Magoni, mamma e figlia, due geni della musica live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso (Di martedì 1 marzo 2022) Frida è l’astro nascente del mondo musicale italiano. figlia di Petra Magoni, cantante unica per il suo approccio, e del pianista Stefano Bollani, ha deciso di prendere il cognome da entrambi: Frida Bollani Magoni. Di lei si sta occupando Petra e sono venute insieme al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Petra ha portato uno dei suoi tanti progetti: musica in Bianco e Nero col pianista Andrea Dindo, con cui fa musiche di Kurt Weill e Gershwin. Ricordo che lei ha in essere vari progetti musicali, tra cui musica Nuda con Ferruccio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 marzo 2022)è l’astro nascente del mondole italiano.di, cantante unica per il suo approccio, e del pianista Stefano, ha deciso di prendere il cognome da entrambi:. Di lei si sta occupandoe sono venute insieme aldelha portato uno dei suoi tanti progetti:in Bianco e Nero col pianista Andrea Dindo, con cui fa musiche di Kurt Weill e Gershwin. Ricordo che lei ha in essere vari progettili, tra cuiNuda con Ferruccio ...

salyangoz87 : Petra Magoni-Anima Animale Eccelente ?? - ClassiCultit : New post in SciCulture: Apprezzata dalla critica e più volte premiata, Petra Magoni calca le scene da alcuni decenn… - chillouterapia1 : RT @perfectmoods_: #NowPlaying Musica Nuda (Petra Magoni & Ferruccio Spinetti) feat Erik Truffaz - Take A Bow PerfectMoods | #Lounge #Webra… - perfectmoods_ : #NowPlaying Musica Nuda (Petra Magoni & Ferruccio Spinetti) feat Erik Truffaz - Take A Bow PerfectMoods | #Lounge… -