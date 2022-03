Peschiera è vicina all' Ucraina | l' amministrazione comunale organizza un presidio per manifestare contro la guerra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Peschiera è

gardapost

... società del Gruppo A4 Holding e riguarda la realizzazione di un nuovo casello lungo la carreggiata della A4, a circa 3 chilometri e mezzo dal casello di, oltre all'esecuzione delle opere ...... 17 a San Bonifacio (di cui 2 in terapia intensiva), 11 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 5 a Marzana, 19 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 8 a Negrar, 5 adel Garda (di cui 1 in ...La raccolta inzialmente organizzata in Sala Matteotti è già arrivata a buon punto e finirà in anticipo sul programma. Quanto raccolto sarà indirizzato ai campi profughi ai confini con l’Ucraina.La raccolta inzialmente organizzata in Sala Matteotti è già arrivata al tragurado. Quanto raccolto sarà indirizzato ai campi profughi ai confini con l’Ucraina.