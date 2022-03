Perché lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022 non c’entra niente con le restrizioni Covid (Di martedì 1 marzo 2022) Siamo vittime delle etichette. Era accaduto, nel recente passato, con il concetto di Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, usati a iosa anche in passato ma diventati un caso solo durante la pandemia). E oggi la storia si ripete con lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, al termine della riunione con i capi dei vari dicasteri che compongono il governo, ha deciso ieri di dichiarare una nuova misura che si concluderà il prossimo 31 dicembre. Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con quello in vigore per l’emergenza sanitaria. stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022 per la guerra in Ucraina Leggiamo cosa dice il comunicato stampa di Palazzo Chigi pubblicato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, lunedì 28 ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Siamo vittime delle etichette. Era accaduto, nel recente passato, con il concetto di Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, usati a iosa anche in passato ma diventati un caso solo durante la pandemia). E oggi la storia si ripete con lodi. Palazzo Chigi, al termine della riunione con i capi dei vari dicasteri che compongono il governo, ha deciso ieri di dichiarare una nuova misura che si concluderà il prossimo 31. Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con quello in vigore per l’sanitaria.dial 31per la guerra in Ucraina Leggiamo cosa dice il comunicato stampa di Palazzo Chigi pubblicato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, lunedì 28 ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - borghi_claudio : Poverino, questo è un ragazzino e quindi è inutile dargli addosso. La sciocchezza che ha scritto però è molto molto… - CarloCalenda : Massimo, Putin sta ripetendo su più vasta scala quello che ha fatto in Crimea nel 2014. Perché? Perché l’Occidente… - AavofeRunner : RT @TizianaFerrario: Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abbiam… - FinVomero : @Antonio_Caramia Non è stato prorogato un bel nulla. È uno stato di emergenza che non c’entra nulla con quello che… -