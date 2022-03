Per l’Onu tira una brutta aria. Mezzo mondo in dissesto climatico. Nel rapporto delle Nazioni Unite elencate 127 priorità. Guterres: dai governanti un’abdicazione criminale (Di martedì 1 marzo 2022) Messo momentaneamente da parte a causa della guerra e delle difficoltà che ne stanno derivando, partendo dagli approvvigionamenti di energia, quello dei cambiamenti climatici resta il tema principale a livello mondiale. Circa la metà degli abitanti del globo vive infatti in contesti ormai critici e senza una vera inversione di rotta si sta procedendo velocemente verso un punto di non ritorno. A evidenziarlo è il rapporto “Cambiamenti climatici 2022: impatti, adattamento e vulnerabilità” dell’Onu (qui il documento). In oltre tremila pagine, il dossier fa il punto sulla salute del Pianeta, a distanza di otto anni dal precedente “rapporto di Valutazione”. Un documento che è una delle tre parti del “Sesto rapporto di valutazione” e che è stato approvato dai 195 Paesi delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Messo momentaneamente da parte a causa della guerra edifficoltà che ne stanno derivando, partendo dagli approvvigionamenti di energia, quello dei cambiamenti climatici resta il tema principale a livello mondiale. Circa la metà degli abitanti del globo vive infatti in contesti ormai critici e senza una vera inversione di rotta si sta procedendo velocemente verso un punto di non ritorno. A evidenziarlo è il“Cambiamenti climatici 2022: impatti, adattamento e vulnerabilità” del(qui il documento). In oltre tremila pagine, il dossier fa il punto sulla salute del Pianeta, a distanza di otto anni dal precedente “di Valutazione”. Un documento che è unatre parti del “Sestodi valutazione” e che è stato approvato dai 195 Paesi...

