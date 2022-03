Per i 40 anni di Flavia Pennetta il regalo del marito: “Uno dei momenti più belli della mia vita” (Di martedì 1 marzo 2022) Li abbiamo visti innamorati e complici a Verissimo ma Flavia Pennetta non aveva ancora festeggiato i 40 anni, il programma è stato registrato prima. Sul profilo social di entrambi le immagini di una serata magica ma questa volta è Flavia Pennetta a dichiarare tutto il suo amore e a dire grazie al marito. Un compleanno perfetto per la tennista che il 25 febbraio ha festeggiato una data importante, un’età importante, i 40 anni. Tre figli: Federico che sta per compiere 5 anni, Farah che ne ha 2 e la piccola Flaminia che ha solo 3 mesi, è nata il 19 novembre. Anche i suoi bimbi erano in qualche modo presenti: sulla torta. Il grazie di Flavia Pennetta a suo marito per la sorpresa, per il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 marzo 2022) Li abbiamo visti innamorati e complici a Verissimo manon aveva ancora festeggiato i 40, il programma è stato registrato prima. Sul profilo social di entrambi le immagini di una serata magica ma questa volta èa dichiarare tutto il suo amore e a dire grazie al. Un compleanno perfetto per la tennista che il 25 febbraio ha festeggiato una data importante, un’età importante, i 40. Tre figli: Federico che sta per compiere 5, Farah che ne ha 2 e la piccola Flaminia che ha solo 3 mesi, è nata il 19 novembre. Anche i suoi bimbi erano in qualche modo presenti: sulla torta. Il grazie dia suoper la sorpresa, per il suo ...

