Pellezzano | sala piena per il premio Oscar Giuseppe Tornatore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra pieno di persone il cinema teatro Charlot diche ieri ha accolto il maestro, che ha scelto la città guidata dal sindaco Francesco Morra per presentare in, unica in Campania, il film documentario “Il cinema di Ennio”. L’iniziativa è stata realizzata con DLive Media di Roberto Vargiu e si è articolata in due momenti. Una prima parte con l’intervista, a cura di Stefania Maffeo, al registache, oltre a raccontare del suo rapporto con Morricone e sulla genesi del film che sta ottenendo grandi riscontri in, ha parlato anche del difficile momento vissuto dal cinema e si è rivolto alle giovani generazioni invitandoli a conoscere il grande schermo. Poi la proiezione del documentario che, ...