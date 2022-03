Pelé lascia l’ospedale | “condizioni stabili”

Leggi su italiasera

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Il mito del calcio mondiale, 81 anni, è stato dimesso daldove era ricoverato per un'infezione alle vie urinarie. La leggenda brasiliana lo scorso 13 febbraio si era recato alAlbert Einstein di San Paolo il per il trattamento di un tumore al colon. Otto giorni dopo il suo ricovero, i medici hanno scoperto un'infezione delle vie urinarie, ma lunedì hanno detto che il problema è stato risolto. In un comunicato delsi legge: "Lecliniche del paziente sonoed è guarito dall'infezione. Continuerà il trattamento per il tumore al colon, identificato a settembre 2021".