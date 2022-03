Pechino Express 9, Costantino della Gherardesca pronto al debutto: “I nuovi viaggiatori hanno studiato le edizioni precedenti e…” (Di martedì 1 marzo 2022) Pechino Express 9, il programma condotto da Costantino della Gherardesca è pronto a sbarcare su Sky. Da giovedì 10 Marzo infatti andrà in onda la nuova stagione del reality show itinerante. Come già avevamo anticipato, dieci saranno le coppie che dovranno affrontare sfide per poter vincere le varie gare e portare al termine la giornata al riparo presso qualche abitazione in giro nel mondo. Il conduttore è da sempre un punto fermo: Costantino della Gherardesca. E proprio quest’ultimo si è mostrato entusiasta di questa ripresa. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi ha anche parlato della sua esperienza sia come concorrente , sia come conduttore: Finalmente si torna a viaggiare e così come sono entusiasta io, lo sono ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 marzo 2022)9, il programma condotto daa sbarcare su Sky. Da giovedì 10 Marzo infatti andrà in onda la nuova stagione del reality show itinerante. Come già avevamo anticipato, dieci saranno le coppie che dovranno affrontare sfide per poter vincere le varie gare e portare al termine la giornata al riparo presso qualche abitazione in giro nel mondo. Il conduttore è da sempre un punto fermo:. E proprio quest’ultimo si è mostrato entusiasta di questa ripresa. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi ha anche parlatosua esperienza sia come concorrente , sia come conduttore: Finalmente si torna a viaggiare e così come sono entusiasta io, lo sono ...

Advertising

ParolaAurora : RT @pianocucina: comunque io un pechino express con baru e jess me lo merito #jerù - itskimberr_01 : RT @pianocucina: comunque io un pechino express con baru e jess me lo merito #jerù - everythingcanc2 : RT @pianocucina: comunque io un pechino express con baru e jess me lo merito #jerù - Francym97 : RT @pianocucina: comunque io un pechino express con baru e jess me lo merito #jerù - papaverirossii : RT @pianocucina: comunque io un pechino express con baru e jess me lo merito #jerù -