Pecchia | “Grandissima prestazione | il risultato lascia l’amaro in bocca”

(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Fabioha rito alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Cremonese dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta.– Dò alla squadra un voto che si rifiuta, perché abbiamo fatto unama ilfinale ciin. Dopo aver fatto un buon esame, il professore ti da un voto di cui non sei soddisfatto e lo rifiuti. Episodi – Nello spogliatoio c’era grande rammarico e questo è un buon segnale. Venire al “Ciro Vigorito” e giocare in questo modo contro il Benevento, creando tante palle gol e affrontando con personalità una squadra di pari livello, ...

... regnerà l'equilibrio anche nella sfida di ritorno? Inizia allail nuovo turno di ... In particolare,si gode la crescita di Gianluca Gaetano: un talentino niente male. ore 18:30 ...La Cremonese, trovatasi in testa alla classifica con unae sorprendente corsa, ha ... Fabiocambia dopo il pareggio di martedì: forse anche in difesa dove Okoli e Bianchetti ...Per il big match, concluso all'andata sul risultato di 1-1, è stato designato il signor Minelli. Serie B, Benevento-Cremonese: sfida dal sapore di serie A al Vigorito. vedi letture. Segui la diretta t ...Sfida dal sapore di serie A allo stadio Vigorito, si affrontano un Benevento in grandissima crescita dopo un periodo di lieve appannamento e una Cremonese che, grazie alla cura Pecchia, ormai da oltre ...