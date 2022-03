Paul Thomas Anderson ha diretto il video del brano Lost Track per le sorelle Haim (Di martedì 1 marzo 2022) Paul Thomas Anderson ha collaborato nuovamente con le sorelle Haim per cui ha diretto il video della canzone Lost Track. Paul Thomas Anderson, reduce dal successo di Licorice Pizza, è tornato alla regia di un video musicale collaborando con il trio musicale Haim. Alana, Este e Danielle Haim hanno collaborato per la decima volta in occasione del brano Lost Track. Il magazine W ha condiviso in anteprima il video della nuova canzone interpretata dalle Haim che il regista Paul Thomas Anderson ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022)ha collaborato nuovamente con leper cui haildella canzone, reduce dal successo di Licorice Pizza, è tornato alla regia di unmusicale collaborando con il trio musicale. Alana, Este e Daniellehanno collaborato per la decima volta in occasione del. Il magazine W ha condiviso in anteprima ildella nuova canzone interpretata dalleche il registaha ...

Advertising

IndieForBunnies : #Haim: il video per il nuovo brano 'Lost Track' è diretto da #PaulThomasAnderson | IndieForBunnies - A_drummingsong : RT @filofantasma: lo scrivo anche qui (non è spoiler): nella scena in cui gary è nella macchina della polizia — quella del trailer — la voc… - maso_nero : Nuovo videoclip delle @HAIMtheband diretto da Paul Thomas Anderson - SAonlinemag : Lo spirito, la grana dei colori e lo stile registico di Licorice Pizza continua in Lost Track, il nuovo videoclip c… - simonesacq : Avete ancora la possibilità di essere tra le prime mille persone che vedono il video di Paul Thomas Anderson per le… -