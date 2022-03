Pattinaggio sul ghiaccio, Russia e Bielorussia sospese fino a nuovo avviso (Di martedì 1 marzo 2022) Si aggiunge la Federazione Internazionale di Pattinaggio sul ghiaccio all’elenco di sanzioni allo sport russo. La International Skating Union (ISU) ha deciso di vietare le competizioni alle Nazionali e agli atleti di Russia e BieloRussia. “Con effetto immediato, è stato stabilito di non invitare”, fino a nuovo avviso, rappresentanti russi e bielorussi alle competizioni internazionali di Pattinaggio, compresi quindi short track, velocità e figura. Non saranno invitati alle manifestazioni Isu neanche i funzionari delle Federazioni Nazionali di Russia e BieloRussia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Si aggiunge la Federazione Internazionale disulall’elenco di sanzioni allo sport russo. La International Skating Union (ISU) ha deciso di vietare le competizioni alle Nazionali e agli atleti die Bielo. “Con effetto immediato, è stato stabilito di non invitare”,, rappresentanti russi e bielorussi alle competizioni internazionali di, compresi quindi short track, velocità e figura. Non saranno invitati alle manifestazioni Isu neanche i funzionari delle Federazioni Nazionali die Bielo. SportFace.

