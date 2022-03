Pattinaggio artistico: Yuzuru Hanyu salta i Campionati Mondiali 2022 di Montpellier (Di martedì 1 marzo 2022) La storia sportiva dovrà aspettare ancora. Il Pluri Campione Olimpico Yuzuru Hanyu non sarà infatti della partita ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma a Montpellier (Francia) dal 21 al 27 marzo 2022. Ad annunciarlo è stata la Federazione giapponese tramite un comunicato diramato nella mattinata di martedì 1 marzo. Il nipponico, quarto agli ultimi Giochi di Pechino 2022, salterà l’evento a causa di un problema alla caviglia destra, infortunio che si porta dietro da molto prima della rassegna a cinque cerchi. Verrà quindi, si spera, posticipato alla prossima stagione il tentativo di realizzare in gara l’elemento di salto impossibile per eccellenza, il quadruplo axel, presentato per la prima volta ai ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) La storia sportiva dovrà aspettare ancora. Il Pluri Campione Olimpiconon sarà infatti della partita aidi, in programma a(Francia) dal 21 al 27 marzo. Ad annunciarlo è stata la Federazione giapponese tramite un comunicato diramato nella mattinata di martedì 1 marzo. Il nipponico, quarto agli ultimi Giochi di Pechino, salterà l’evento a causa di un problema alla caviglia destra, infortunio che si porta dietro da molto prima della rassegna a cinque cerchi. Verrà quindi, si spera, posticipato alla prossima stagione il tentativo di realizzare in gara l’elemento di salto impossibile per eccellenza, il quadruplo axel, presentato per la prima volta ai ...

Advertising

PaoloLeChat : Cucinare guardando registrazione del pattinaggio artistico delle Olimpiadi è rilassante Peccato che prendano, pover… - LucyMazza01 : ??Spinning out?? Perché Netflix cancella sempre le serie belle? Un po' cupa e a tratti penosa (in senso buono), pe… - Esterin62237731 : RT @roseohara78: Scommetto le mutande che vietano il campionato del mondo di pattinaggio artistico ai russi. Così finalmente le culone amer… - MariamGrace8693 : La mia TL di Tw ha un non so che di distopico, confusionario e peculiarmente schizoide come il mio carattere: -dram… - succodibetulla : ero professionalmente impegnata nella ginnastica ritmica, ma spesso andavo al pattinaggio artistico e mi esibivo ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Russia e Bielorussia fuori dal rugby e dal pattinaggio su ghiaccio La Russia è una delle principali nazioni di pattinaggio artistico (nella foto LaPresse, Kamila Valieva), dove ha vinto sei medaglie di cui due d'oro ai Giochi di Pechino il mese scorso. Anche il ...

Pattinaggio artistico, ottime performance della Polisportiva Barbanella Uno Grosseto : Si è concluso questo week end il Campionato Provinciale U.i.s.p. di Pattinaggio Artistico a Grosseto, la Polisportiva Barbanella Uno è scesa in pista con la punta di diamante Alessia Donadelli che nella categoria Professional Seniores specialità obbligatori conquista ...

Pattinaggio artistico su ghiaccio: dalla pista dell'Eurotorri al grande Show internazionale - ParmaDaily.it Russia e Bielorussia fuori dal rugby e dal pattinaggio su ghiaccio Non solo calcio. I contraccolpi per la guerra in Ucraina stanno colpendo diverse federazioni sportive russe. Il World Rugby ha sospeso la membership della Russia “fino a nuovo ordine”. Allo stesso tem ...

La Russia ha vietato tutti gli eventi internazionali di pattinaggio dopo l’invasione dell’Ucraina LOSANNA, Svizzera - La Russia è stata esclusa da tutti gli eventi internazionali di pattinaggio artistico poiché le sanzioni sportive hanno continuato a ...

La Russia è una delle principali nazioni di(nella foto LaPresse, Kamila Valieva), dove ha vinto sei medaglie di cui due d'oro ai Giochi di Pechino il mese scorso. Anche il ...Grosseto : Si è concluso questo week end il Campionato Provinciale U.i.s.p. dia Grosseto, la Polisportiva Barbanella Uno è scesa in pista con la punta di diamante Alessia Donadelli che nella categoria Professional Seniores specialità obbligatori conquista ...Non solo calcio. I contraccolpi per la guerra in Ucraina stanno colpendo diverse federazioni sportive russe. Il World Rugby ha sospeso la membership della Russia “fino a nuovo ordine”. Allo stesso tem ...LOSANNA, Svizzera - La Russia è stata esclusa da tutti gli eventi internazionali di pattinaggio artistico poiché le sanzioni sportive hanno continuato a ...