Patti Smith in concerto a Roma il 27 luglio | prevendite biglietti

Patti Smith sarà protagonista a Rock in Roma sul palco nel quartet con Jackson Smith, Tony Shanahan, Seb Rochford Patti Smith bn – credit: Lorenzo MontanelliRoma – Instancabile e sovversiva, Patti Smith ha recentemente conseguito due nuovi riconoscimenti: il prestigioso Premio Puccini – assegnato dalla Città di Viareggio e dalla Fondazione Festival Pucciniano, per la prima volta a un'artista rock – e le chiavi della città di New York, ricevute dall'ormai ex sindaco Bill De Blasio, a testimonianza del rapporto straordinario della 'sacerdotessa del rock' con la città. Vera icona del rock vivente, Patti Smith nella sua carriera di oltre quaranta anni ha attraversato il punk diventandone l'icona, ...

