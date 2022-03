Parte da oggi il piano voucher per le imprese: fino a 2500euro per connettività e banda larga (Di martedì 1 marzo 2022) Il MISE – Ministero allo Sviluppo Economico – ha avviato, dalle ore 12,00 di oggi, il piano voucher per le imprese: sono previsti contributi da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi. L’incentivo nasce nell’ambito della Strategia Italiana per la banda Ultralarga e mette a disposizione il piano voucher per le imprese con l’obiettivo di migliorare la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio italiano. piano voucher per le imprese: come richiedere l’incentivo Il piano voucher per le ... Leggi su fmag (Di martedì 1 marzo 2022) Il MISE – Ministero allo Sviluppo Economico – ha avviato, dalle ore 12,00 di, ilper le: sono previsti contributi da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi. L’incentivo nasce nell’ambito della Strategia Italiana per laUltrae mette a disposizione ilper lecon l’obiettivo di migliorare la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio italiano.per le: come richiedere l’incentivo Ilper le ...

beppe_grillo : Oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo vivono il dramma delle malattie… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Oggi l’Italia è pronta a fare la sua parte per ospitare chi fugge dalla guerra e per aiutarlo a i… - SkyTG24 : 'L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea', ha detto Draghi ne… - CarloBolognesi1 : @1nessuno100mil2 @Anti_UE_Patriot @luigidimaio A parole, sul divano di casa è facile tutto. Quando sei a Kharkiv e… - risottodivita : @DiegoFusaro La verità è da sempre l'ombra della realtà. Hanno ignorato una guerra che dura da otto anni...con tutt… -