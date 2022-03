Parte anche l’U14 del Salerno Basket ’92: si chiamerà Convitto Nazionale (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Far germogliare giovani talenti e rilanciare il Basket femminile in città, aggregando quanti – non solo a Salerno – hanno a cuore la pallacanestro. Con questo spirito il Salerno Basket ‘92, che Partecipa al campionato di serie B, sta rafforzando e garantendo nuova linfa al proprio settore giovanile. RiPartendo dai più piccoli e sviluppando un progetto che, oltre all’under 19, ha dato vita a una squadra che Parteciperà al campionato under 14. Il campionato inizierà il prossimo weekend e ai nastri di Partenza ci sarà anche il sodalizio di patron Angela Somma, con il fondamentale apporto del Convitto Nazionale Torquato Tasso: non a caso, la squadra ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Far germogliare giovani talenti e rilanciare ilfemminile in città, aggregando quanti – non solo a– hanno a cuore la pallacanestro. Con questo spirito il‘92, checipa al campionato di serie B, sta rafforzando e garantendo nuova linfa al proprio settore giovanile. Rindo dai più piccoli e sviluppando un progetto che, oltre all’under 19, ha dato vita a una squadra checiperà al campionato under 14. Il campionato inizierà il prossimo weekend e ai nastri dinza ci saràil sodalizio di patron Angela Somma, con il fondamentale apporto delTorquato Tasso: non a caso, la squadra ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vi… - Ettore_Rosato : Nessuna esitazione nel dire che anche questa volta #ilfattoquotidiano sta dalla parte del torto. - chetempochefa : Ascolti importanti per #CTCF con una puntata in gran parte dedicata all’attualità: 2,8 milioni di telespettatori e… - MariaDAmbra10 : RT @SimonettiEmma: Che brave qui !!! Meryem ?? #HayallerVeHayatlar è anche questo. Da tempo volevo vedere Özge in una serie così con un gia… - fede_albertini : @albertoMCMLXXXI @fratotolo2 lo capiscono tutti che succede, o avete bisogno delle spiegazioni? A parte la spiegazi… -