Paris Saint-Germain: pronta un’offerta da 50 milioni più bonus per Kylian Mbappé (Di martedì 1 marzo 2022) Il Paris Saint-Germain è pronto a mettere sul piatto un’offerta a cui Kylian Mbappé non potrebbe proprio rinunciare. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, il club parigino avrebbe offerto all’attaccante francese un prolungamento di contratto fino al 2024 con un ingaggio da 50 milioni di euro all’anno, e in più, un incentivo: 100 milioni di euro netti come bonus fedeltà. L’offerta, superiore a quella precedentemente avanzata dal PSG, ha l’intento di allontanare assolutamente il Real Madrid dai piani di Mbappé. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Ilè pronto a mettere sul piattoa cuinon potrebbe proprio rinunciare. Secondo quanto riportato dal quotidiano Leien, il club parigino avrebbe offerto all’attaccante francese un prolungamento di contratto fino al 2024 con un ingaggio da 50di euro all’anno, e in più, un incentivo: 100di euro netti comefedeltà. L’offerta, superiore a quella precedentemente avanzata dal PSG, ha l’intento di allontanare assolutamente il Real Madrid dai piani di. SportFace.

