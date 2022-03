Paolo Chiafele ha lasciato Kiev, verso il ritorno a Martina Franca Si trova al confine con la Moldavia (Di martedì 1 marzo 2022) Il mastro salumaio di Martina Franca, Paolo Chiafele, è riuscito a fuggire dall’Ucraina assediata dalle truppe di Putin e adesso si trova al confine con la vicina Moldavia. I pesanti bombardamenti in corso su Kiev dove l’imprenditore pugliese risiedeva – nel pomeriggio è stata colpita la torre della televisione nei pressi del Babyn Yar, luogo simbolo Olocausto- e l’intensificazione dell’attacco militare da parte del Cremlino lo hanno spinto a lasciare la capitale per mettersi in salvo. L'articolo Paolo Chiafele ha lasciato Kiev, verso il ritorno a Martina Franca <small class="subtitle">Si trova ... Leggi su noinotizie (Di martedì 1 marzo 2022) Il mastro salumaio di, è riuscito a fuggire dall’Ucraina assediata dalle truppe di Putin e adesso sialcon la vicina. I pesanti bombardamenti in corso sudove l’imprenditore pugliese risiedeva – nel pomeriggio è stata colpita la torre della televisione nei pressi del Babyn Yar, luogo simbolo Olocausto- e l’intensificazione dell’attacco militare da parte del Cremlino lo hanno spinto a lasciare la capitale per mettersi in salvo. L'articolohail Si...

