Ostia, dopo 7 giorni riapre Sandrino's con…aperitivo no green pass (Di martedì 1 marzo 2022) Gli aperitivi no green pass pubblicizzati sui social, le locandine con tanto di orari e i raduni di chi non crede nel certificato verde, di chi pensa e sostiene di vivere in una 'dittatura'. Poi, la decisione della Polizia di chiudere quel bar, il Sandrino's di Ostia, per 7 giorni perché quel locale, dopo accertamenti, era diventato "luogo di eventi atti a minare l'ordine e la sicurezza pubblica". Le saracinesche abbassate, il pellegrinaggio fuori il bar, i bigliettini a forma di cuore sulla serranda a sostegno del titolare e sui vari post-it messaggi tipo 'La gente come noi non molla'. E infatti, non ha mollato perché oggi, in occasione del Carnevale, proprio in quello stesso bar si terrà l'ennesimo aperitivo dissidente, quello che coinvolgerà tutti i 'no green

