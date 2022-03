Oroscopo Barbanera di mercoledì 2 marzo: domani in arrivo grandi emozioni (Di martedì 1 marzo 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Congiunta a Saturno, la Luna nel segno amico dell’Acquario promuove un atteggiamento costruttivo, da mettere al servizio di un progetto di gruppo. Toro (21/4 – 20/5) – Pochi gli svaghi, ma grande concentrazione nell’attività, che vi ripaga con belle soddisfazioni. Da frenare la competizione, in team rendete molto di più. Gemelli (21/5 – 21/6) – Tutto scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale, con la Luna in Acquario. Condividete con gli amici propositi di ampio respiro. Cancro (22/6 – 22/7) – Le priorità lavorative richiedono massimo impegno. Trovate geniali vi consentono di mettervi in luce. Sentimenti in sordina: non si può avere tutto. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Congiunta a Saturno, la Luna nel segno amico dell’Acquario promuove un atteggiamento costruttivo, da mettere al servizio di un progetto di gruppo. Toro (21/4 – 20/5) – Pochi gli svaghi, ma grande concentrazione nell’attività, che vi ripaga con belle soddisfazioni. Da frenare la competizione, in team rendete molto di più. Gemelli (21/5 – 21/6) – Tutto scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale, con la Luna in Acquario. Condividete con gli amici propositi di ampio respiro. Cancro (22/6 – 22/7) – Le priorità lavorative richiedono massimo impegno. Trovate geniali vi consentono di mettervi in luce. Sentimenti in sordina: non si può avere tutto. Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppodi...

