Organico Covid, Nencini in pressing sul governo: “Indispensabile che il governo trovi le risorse per la proroga oltre il 31 marzo” (Di martedì 1 marzo 2022) “La scadenza dei contratti è al 31 marzo, ma è Indispensabile che il governo trovi le risorse per prorogarli sino al termine delle lezioni. In questi mesi di difficoltà il personale scolastico assunto in modo straordinario, ha dato un contributo prezioso in termini didattici e di supporto (Ata)”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) “La scadenza dei contratti è al 31, ma èche illeperrli sino al termine delle lezioni. In questi mesi di difficoltà il personale scolastico assunto in modo straordinario, ha dato un contributo prezioso in termini didattici e di supporto (Ata)”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Organico Covid, Nencini in pressing sul governo: “Indispensabile che il governo trovi le risorse per la proroga olt… - cislprpc : RT @cislscuola: Organico covid, il Ministero convoca i sindacati per giovedì 3 marzo @CislNazionale @MIsocialTW @orizzontescuola @Tuttoscuo… - Cisl_ER : RT @cislscuola: Organico covid, il Ministero convoca i sindacati per giovedì 3 marzo @CislNazionale @MIsocialTW @orizzontescuola @Tuttoscuo… - AniefTorino : Precari, 250mila posti da coprire: 88mila assunzioni in ruolo, 44mila Covid, 15mila di religione, 60mila in organic… - samontalbano49 : RT @cislscuola: Organico covid, il Ministero convoca i sindacati per giovedì 3 marzo @CislNazionale @MIsocialTW @orizzontescuola @Tuttoscuo… -